Самочувствие Саакашвили нормальное, несмотря на третий день голодовки – Деревянко

11.12.2017 12:05 Самочувствие лидера партии "Рух новых сил", экс-президента Грузии Михеила Саакашвили в настоящее время нормальное, утверждает его соратник, внефракционный народный депутат Украины Юрий Деревянко.



"Он чувствует себя нормально, бодро, несмотря на то, что он находится в состоянии голодовки", - сказал парламентарий журналистам в понедельник утром возле здания Печерского районного суда Киева, в котором находится М.Саакашвили.



"Он далее осуществляет свой протест и борьбу против коррупционеров и бандитов, которые сегодня пытаются таким образом изолировать от общества. Поэтому он ни на что не жалуется. Хотя вы прекрасно понимаете, что уже третьи сутки пошли, когда человек ничего не ест", - добавил Ю.Деревянко.















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