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Защита Саакашвили выступает против какой бы то ни было меры пресечения для него


11.12.2017   13:20
Защита лидера "Руху нових сил" Михеила Саакашвили выступает против избрания ему какой бы то ни было меры пресечения, сказал адвокат политика Руслан Чернолуцкий журналистам у здания Печерского райсуда Киева, передает корреспондент интернет-издания "ГОРДОН".

Он напомнил, что прокуратура просит отправить Саакашвили на два месяца под домашний арест.

"Мы готовим возражения. Пока я могу сказать, что в рамках наших возражений мы будем полностью отрицать меру пресечения, о которой ходатайствует прокуратура, а также против всех остальных возможных мер. То есть мы считаем, что это дело сфабриковано, что это дело носит политический характер, в рамках уголовного дела происходит политическое преследование и Михеила Саакашвили, и его соратников", – заявил адвокат.

Чернолуцкий добавил, что "основные документы фабриковались под контролем и личным наблюдением" генерального прокурора Украины Юрия Луценко.

Адвокат сообщил, что заседание Печерского райсуда Киева назначено на 12.00.






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