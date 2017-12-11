Защита Саакашвили выступает против какой бы то ни было меры пресечения для него

11.12.2017 13:20 Защита лидера "Руху нових сил" Михеила Саакашвили выступает против избрания ему какой бы то ни было меры пресечения, сказал адвокат политика Руслан Чернолуцкий журналистам у здания Печерского райсуда Киева, передает корреспондент интернет-издания "ГОРДОН".



Он напомнил, что прокуратура просит отправить Саакашвили на два месяца под домашний арест.



"Мы готовим возражения. Пока я могу сказать, что в рамках наших возражений мы будем полностью отрицать меру пресечения, о которой ходатайствует прокуратура, а также против всех остальных возможных мер. То есть мы считаем, что это дело сфабриковано, что это дело носит политический характер, в рамках уголовного дела происходит политическое преследование и Михеила Саакашвили, и его соратников", – заявил адвокат.



Чернолуцкий добавил, что "основные документы фабриковались под контролем и личным наблюдением" генерального прокурора Украины Юрия Луценко.



Адвокат сообщил, что заседание Печерского райсуда Киева назначено на 12.00.















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