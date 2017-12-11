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Саакашвили: Я не призываю ни к каким резким действиям (+видео)
11.12.2017 14:57
Лидер партии "Рух новых сил", экс-президент Грузии Михеил Саакашвили заверяет, что не заинтересован в какой-либо конфронтации.
"Нам не нужна никакая конфронтация, я не призываю ни к каким резким действиям", - сказал М.Саакашвили в понедельник в зале заседаний Печерского районного суда Киева, где, как ожидается, с минуты на минуту должно начаться заседание по избранию ему меру пресечения.
"Я не боюсь… Я считаю себя пленным украинского олигархата", - добавил он.
По его словам, за этим процессом наблюдает все мировое сообщество.
М.Саакашвили и его сторонники, собравшиеся в зале заседания, исполнили гимн Украины.
В зале присутствует супруга М.Саакашвили Сандра Рулофс.
Вместе с тем значительное количество представителей СМИ не смогли попасть ни в зал заседаний, ни даже в помещение Печерского райсуда.
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