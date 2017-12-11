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Сергей Курченко: Саакашвили я не знаю, а вот с Порошенко мы знакомы и очень даже хорошо


11.12.2017   15:00
Курченко подает иск против генпрокурора за распространение клеветы и заявляет, что с экс-президентом Грузии не знаком, а вот Порошенко хорошо знает. Об этом заявляет пресс-служба Сергея Курченко, пишет Комсомольская правда в Украине.

Издание приводит дословно заявление пресс-службы Сергея Курченко:

"5 декабря в Верховной Раде Украины Генеральный прокурор Юрий Луценко безответственно заявил, что Сергей Курченко финансировал протесты Михеила Саакашвили, направленные на свержение существующей власти.

Сергей Курченко заявляет: "Саакашвили не знаю и знать не хочу. А вот с Порошенко мы знакомы и очень даже хорошо".

Сергей Курченко утверждает, что в 2013 году купил у Петра Порошенко медиа-холдинг UMH group за 400 000 000 долларов США: "По имеющейся у меня информации этот коррупционный жиробас после продажи не уплатил никаких налогов в бюджет Украины. Порошенко – обманщик и трус, потому и науськивает везде своего цепного цуцыка Луценко".

Обвинение в совершении преступления в адрес уважаемого бизнесмена по его мнению не останется без ответа: "Похоже, что Юрий Луценко сделал заявление, находясь в пьяном угаре после очередной попойки со своим кумом-собутыльником Порошенко. Эта алкогольная парочка настолько достала всю нашу страну, весь народ и меня лично, что я подаю иск о защите чести и достоинства за распространение клеветы к Юрию Луценко".

Напоминаем, что это будет уже второй за последние два месяца иск Сергея Курченко о защите чести и достоинства к нынешней верхушке Украины. Первый к Петру Порошенко находится на рассмотрении в Печерском районном суде города Киева с 4 октября".






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