12 депутатов Верховной Рады готовы взять Саакашвили на поруки

11.12.2017 15:19 Нардеп Юрий Деревянко перечислил фамилии депутатов, которые готовы взять на поруки



"(Юрий) Деревянко, (Виктор) Чумак (Алена) Шкрум, (Виталий) Куприй, (Наталья) Новак, Дмитрий Добродомов, Александр Опанасенко, Павел Костенко, Егор Соболев, Юлия Тимошенко, Иван Крулько, (Алексей) Рябчин. Те люди, которые не боятся, которые понимают, что это профанация, они будут здесь и готовы взять на поруки Саакашвили", - заявил нардеп.



Некоторые из депутатов уже прибыли на место, среди них Крулько, Рябчин, Михаил Ливинский.



Деревянко добавил, что Юлия Тимошенко должна прибыть в суд.

Председательствующий судья Лариса Цокол отказалась начинать судебное заседание, поскольку пресса и народные депутаты не реагировали на появление судьи в зале и громко общались с Саакашвили.















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