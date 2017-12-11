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Суд отказал защите Саакашвили вернуть прокуратуре ходатайство о мере пресечения


11.12.2017   15:27
Суд отказал стороне защиты экс-губернатора Одесской области Саакашвили вернуть прокуратуре копию ходатайства на избрании ему меры пресечения за нарушения норм УПК, при попытке вручения этого документа. Соответствующее постановление сегодня объявила судья по Лариса Цоколь, передает корреспондент УНН.

"В удовлетворении ходатайстве отказать на данной стадии заседания. Обязать прокурора вручить копию ходатайства ", - отметила судья.

Как отметил в своем ходатайстве адвокат Руслан Чернолуцкий, "в протоколе о получении копии ходатайства отсутствует подпись нашего подзащитного Саакашвили. Так что этот документ является ненадлежащим. Он ходатайство не получал. Поэтому просим вернуть ходатайство прокуратуре".






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