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Говорить об экстрадиции Михаила Саакашвили в Грузию пока преждевременно - глава АМЮГ
11.12.2017 15:35
Пока преждевременно говорить об экстрадиции Михеила Саакашвили в Грузию, - об этом заявил журналистам председатель «Ассоциации молодых юристов Грузии» Сулхан Саладзе.
По его словам, Власти Грузии должны больше информировать общественность о текущих процессах.
«Как мы знаем, в свое время власти Грузии обратились к украинской стороне по поводу передачи, однако тогда этого не произошло. Та документация и та данность, которая была тогда, в принципе исключает передачу Михеила Саакашвили Грузии. Если есть какие-либо новые доказательства, нам это неизвестно и на эту тему прокуратура, правоохранители должны нас больше информировать. Как нам известно, то , что происходит в отношении Саакашвили в Украине касается другого вопроса, который не связан с возможно совершенным в Грузии преступлением. Так что, по этой данности пока преждевременно говорить об экстрадиции Михеила Саакашвили в Грузию», - заявил Саладзе.
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