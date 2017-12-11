Говорить об экстрадиции Михаила Саакашвили в Грузию пока преждевременно - глава АМЮГ

11.12.2017 15:35 Пока преждевременно говорить об экстрадиции Михеила Саакашвили в Грузию, - об этом заявил журналистам председатель «Ассоциации молодых юристов Грузии» Сулхан Саладзе.



По его словам, Власти Грузии должны больше информировать общественность о текущих процессах.



«Как мы знаем, в свое время власти Грузии обратились к украинской стороне по поводу передачи, однако тогда этого не произошло. Та документация и та данность, которая была тогда, в принципе исключает передачу Михеила Саакашвили Грузии. Если есть какие-либо новые доказательства, нам это неизвестно и на эту тему прокуратура, правоохранители должны нас больше информировать. Как нам известно, то , что происходит в отношении Саакашвили в Украине касается другого вопроса, который не связан с возможно совершенным в Грузии преступлением. Так что, по этой данности пока преждевременно говорить об экстрадиции Михеила Саакашвили в Грузию», - заявил Саладзе.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

