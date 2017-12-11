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Саакашвили: Я самый больший враг Путина


11.12.2017   15:38
Задержанный в Киеве экс-президент Грузии Михеил Саакашвили на суде об избрании меры пресечения заявил, что будет голодать до тех пор, пока не выйдет на свободу или не умрет в тюрьме.

Свое заявление он сделал из клетки в зале заседания, а позже, после прошения адвоката, ему разрешили сесть рядом со стороной защиты.

«Если они меня вернут в тюрьму, я буду голодать до смерти, но все будут знать, кто совершил это убийство. Они могут меня убить, но они никогда не убьют народ Украины и стремление украинцев к воле… Жить в клетке — быть личным узником олигархата. Я себя считаю пленником олигархата украинского, Владимира Путина. Я считаю себя не задержанным, я считаю себя военнопленным. Я военнопленный, реально. Потому что они ведут войну против украинского народа», — сказал Саакашвили.






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