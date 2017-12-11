Грибаускайте отказалась от встречи с Порошенко из-за Саакашвили — Боровой

11.12.2017 15:51 Президент Украины Петр Порошенко совершил огромную ошибку, оставив экс-президента Грузии Михеила Саакашвили без украинского гражданства. Об этом российский оппозиционер и политический эксперт Константин Боровой заявил на видео, которое он разместил сегодня в Facebook.



«Безусловно, это ошибка Порошенко – попытаться вот таким, лобовым, я бы сказал, путинским методом, решать проблемы с собственной оппозицией. С людьми, имеющими иные взгляды на развитие ситуации в Украине», – сказал он.



По его словам, в западных странах по поводу Саакашвили «начинает подниматься волна».



«Президент Литвы (Даля Грибаускайте) отказалась от встречи с Порошенко. Такой символический жест. И это, в первую очередь, опасная для самого Порошенко ситуация. Потому что если он будет все-таки «тянуть», не разрешать эту ситуацию (как кажется, самое простое – сидеть и отмалчиваться), то все это кончится Майданом, отставкой», – подчеркнул Боровой.



Напомню, в конце прошлого месяца он высказал мнение, что убрав Саакашвили, Порошенко пойдет на сговор с Путиным…



Относительно информации от Борового о том, что Грибаускайте отказалась от встречи с Порошенко, хочу сказать, что ее точного подтверждения я пока не увидел, но в сети она мне уже попадалось ранее…



Впрочем, такой ее реакции на данное подлое решение Порошенко по Саакашвили удивляться не приходится, поскольку она и ранее намекала на то, что очень недовольна украинским президентом.



Так, в декабре прошлого года Грибаускайте дала знать в своем заявлении, что Порошенко вредит Украине больше, чем Путин…















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