Саакашвили в суде: «Это подлость высшей категории генпрокурора «пшонколуценко»»

11.12.2017 16:04 В Печерском райсуде Киева проходит судебное заседание по избранию меры пресечения политика.



Как передает Цензор.НЕТ, политик Михеил Саакашвили взял слово на судебном заседании по избранию ему меры пресечения после задержания.



Он назвал "подлостью" вопрос его задержания.



По словам Саакашвили, непосредственно перед задержанием к нему пришел представитель прокуратуры.



"Он мне сказал: меня послал Луценко, даю вам честное слово, задерживать вас не будем. Через некоторое время он же пришел в квартиру и сказал, что будет задержание. Это подлость высшей категории генпрокурора "пшонколуценко", - сказал он.



Также по словам Саакашвили, когда его везли в автомобиле СБУ, ему говорили сотрудники ведомства, что его никто не задерживает, а наоборот - охраняют.















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