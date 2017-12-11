Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Саакашвили в суде: «Это подлость высшей категории генпрокурора «пшонколуценко»»


11.12.2017   16:04
В Печерском райсуде Киева проходит судебное заседание по избранию меры пресечения политика.

Как передает Цензор.НЕТ, политик Михеил Саакашвили взял слово на судебном заседании по избранию ему меры пресечения после задержания.

Он назвал "подлостью" вопрос его задержания.

По словам Саакашвили, непосредственно перед задержанием к нему пришел представитель прокуратуры.

"Он мне сказал: меня послал Луценко, даю вам честное слово, задерживать вас не будем. Через некоторое время он же пришел в квартиру и сказал, что будет задержание. Это подлость высшей категории генпрокурора "пшонколуценко", - сказал он.

Также по словам Саакашвили, когда его везли в автомобиле СБУ, ему говорили сотрудники ведомства, что его никто не задерживает, а наоборот - охраняют.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Министр экономики Грузии встретился с президентом Банка развития Китая
Горнолыжные курорты Грузии официально открыли сезон
Двухдневная новогодняя винная ярмарка пройдет в Тбилиси
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Уроженец Абхазии забил до смерти пенсионера на севере Москвы
В Абхазии совершено нападение на отделение милиции в Пицунде
В Абхазии ограбили администрацию Ткварчельского района
В Абхазии ограбили здание Инспекции по маломерным судам
Скончался бывший худрук Сухумского драмтеатра Дима Джаиани
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Защита Саакашвили заявила ходатайство об отводе прокурора, суд удалился на совещание
Михаил Саакашвили и Сандра Рулофс спели гимн Грузии в киевском суде (Видео)
Саакашвили в суде: Я не задержанный, я военнопленный (Видео)
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна