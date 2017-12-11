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Защита Саакашвили заявила отвод прокурору


11.12.2017   16:12
Сторона защиты экс-главы Одесской ОГА, бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили заявила ходатайство об отводе прокурору Говорущак за незаконное задержание М.Саакашвили.

Соответствующее ходатайство на заседании Печерского районного суда объявил адвокат Руслан Чернолуцкий, передает УНН.

"Задержание Саакашвили произошло без решения суда, без разрешения суда на проникновение в чужое жилище без разрешения суда на обыск в этом помещении", - сказал адвокат.

Он отметил, что такие действия являются противоправными, соответственно, прокурор не имеет права участвовать в судебном заседании.






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