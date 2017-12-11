Квирикашвили: С подключением церкви и руководством Святейшества мы должны найти путь спасения страны

11.12.2017 17:02 Мы все должны суметь с подключением церкви и руководством его Святейшества найти путь, который снесёт нашу страну, — об этом премьер-министр Георгий Квирикашвили заявил на мероприятии в Патриархии.



По его словам, система образования не может быть отстраненной от общества и в первую очередь необходимо заботиться о сознательности общества.



«Мы внимательно ознакомились с заявлением патриархии об известных событиях и полностью разделяем то душевное стремление, которое приводится в этом заявлении. Система образования не может быть отстраненной от общества, и конечно, в первую очередь необходимо заботиться о сознательности общества. Сегодня, к сожалению, в обществе не идет даже обсуждение, так как нет культуры обсуждения, восстановить что мы должны все вместе. Это сложный процесс, но мы, конечно, все вместе должны суметь с подключением церкви и руководством его Святейшества найти путь, который спасёт нашу страну», — заявил Георгий Квирикашвили.



По его словам, у Грузии есть та модель отношений, сотрудничества между духовной и гражданской власти, которая сохранила страну до сегодняшнего дня.



«Хочу еще раз, с большим почтением заявить, что конечно, наша церковь является хранителем идентичности нашей страны, спасителем и духовной движущей силой нашей страны. Институционально, естественно, церковь и правительство являются разными институтами, но мировоззренческими, невозможно, и никто не должен желать прервать эту связь, которая сохранила нам нашу страны. Именно развитие и укрепление этой связи должны желать все мы. Эта связь, конечно, является между образовательной системой и грузинской православной церковью и укрепление этой связи является нашей задачей, конечно, в правильной форме и с правильным сотрудничеством», — отметил премьер-министр.















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