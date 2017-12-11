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Саакашвили из зала суда в Киеве поблагодарил своих сторонников, собравшихся на митинг в Тбилиси


11.12.2017   17:38
Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили во время перерыва в заседании суда в Киеве обратился с помощью прямого включения телекомпании "Рустави 2" к участникам проходящего в Тбилиси митинга своих сторонников у посольства Украины и поблагодарил за поддержку.

"Большое всем спасибо. Мое сердце вместе с вами. Я уверен, что со мной будет все в порядке", - сказал М.Саакашвили.

Отвечая на вопрос, возможна ли его экстрадиция в Грузию, М.Саакашвили, заявил, что этот вопрос надо задать бывшему премьер-министру Бидзине Иванишвили. "Если дело дойдет до этого (экстрадиции), то это будет уже головная боль Иванишвили. Я не боюсь экстрадиции", - сказал М.Саакашвили.

По его словам, судебный процесс в Киеве, скорее всего, завершится вынесением решения о домашнем аресте.

"Это будет означать попытку моей политической изоляции", - сказал М.Саакашвили.

Сторонники М.Саакашвили, собравшиеся у здания посольства Украины в Тбилиси собрались, требуют от украинских властей прекратить политическое преследование их лидера.






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