В Тбилиси начинается реконструкция еще одного старого квартала

11.12.2017 17:46 В Тбилиси начинается реконструкция еще одного старого квартала - площади Орбелиани (в прошлом Колхозной площади), которая будет осуществлена в рамках проекта «Ахали Тбилиси».



Сегодня, 11 декабря, здесь состоялась презентация проекта, в которой приняли участие мэр столицы Каха Каладзе и премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили. Как сообщил Каладзе, он продолжит работу по реабилитации Старого Тбилиси, и пообещал в течение последующих лет своего правления осуществить в столице «очень важные проекты».



«Этот проект - составная часть большой концепции по реабилитации Старого Тбилиси, цель которого - повышение привлекательности города для туристов», - сообщил мэр. Он также пообещал, что все жители кварталов старого города останутся в своих домах, которые в результате реконструкции и реставрации станут более комфортными и безопасными.



В период правления предыдущего мэра Давида Нармания была осуществлена реконструкция части проспекта Агмашенебели, первая половина которого была восстановлена при правлении «Нацдвижения».















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