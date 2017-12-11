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В Тбилиси начинается реконструкция еще одного старого квартала


11.12.2017   17:46
В Тбилиси начинается реконструкция еще одного старого квартала - площади Орбелиани (в прошлом Колхозной площади), которая будет осуществлена в рамках проекта «Ахали Тбилиси».

Сегодня, 11 декабря, здесь состоялась презентация проекта, в которой приняли участие мэр столицы Каха Каладзе и премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили. Как сообщил Каладзе, он продолжит работу по реабилитации Старого Тбилиси, и пообещал в течение последующих лет своего правления осуществить в столице «очень важные проекты».

«Этот проект - составная часть большой концепции по реабилитации Старого Тбилиси, цель которого - повышение привлекательности города для туристов», - сообщил мэр. Он также пообещал, что все жители кварталов старого города останутся в своих домах, которые в результате реконструкции и реставрации станут более комфортными и безопасными.

В период правления предыдущего мэра Давида Нармания была осуществлена реконструкция части проспекта Агмашенебели, первая половина которого была восстановлена при правлении «Нацдвижения».






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