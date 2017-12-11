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Оператора грузинского телеканала удалили из зала Печерского районного суда Киева
11.12.2017 18:00
Печерский районный суд Киева удалил оператора одного из грузинских телеканалов с заседания по избранию меры пресечения экс-президенту Грузии, лидеру партии "Рух нових сил" Михеилу Саакашвили. Об этом сообщают "Українські новини".
Как отмечает агентство, в небольшом зале суда находится около 100 журналистов, периодически возникают давка и конфликты. "В частности, наиболее активным был оператор одного из грузинских телеканалов. В итоге после повторной просьбы судьи было решено удалить его из зала заседаний", – пишут "Українські новини".
Агентство сообщает, что из-за незнания украинского языка грузинский журналист сперва не понял, что от него требуется.
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