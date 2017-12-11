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Саакашвили: За меня Путин отдаст всех пленных, всех разведчиков с большим удовольствием


11.12.2017   18:02
Лидер "Руху нових сил" Михеил Саакашвили заявил во время перерыва в Печерском райсуде Киева, что президент РФ Владимир Путин обменяет на него всех пленных и разведчиков, передает корреспондент интернет-издания "ГОРДОН".

"Что такое домашний арест? Домашний арест – это их попытка отлучить меня от политической деятельности. Это уже не времена Януковича (экс-президента Украины Виктора Януковича. – "ГОРДОН"), они прекрасно знают, что Запад не простит таких вещей. П

осмотрите западную прессу, она с ума сошла. Об Украине из-за ее власти, к сожалению, одна ужасная статья за другой. Это вредит национальному престижу Украины. От этого всего цирка Путин выигрывает, просто смеется, хохочет сейчас. Если они докажут, что я агент ФСБ...

У Путина же есть украинские агенты. Какой следующий акт? Меня надо поменять. Если я агент ФСБ, которого осудил украинский суд, то меня срочно надо поменять с Россией на украинских разведчиков. А потом, наверно, Путин передаст меня южноосетинской разведке. Представляете, какой абсурд?" – сказал он.







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