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Саакашвили: Вы видели полный Майдан вчера? Такое количество людей в Тбилиси изменило бы все


11.12.2017   18:23
Журналист Первого канала Гурам Рогава задал Михеилу Саакашвили несколько вопросов в зале суда – Что вы скажете грузинскому зрителю; Как думаете вас экстрадирут в Грузию; Вы сказали, что являетесь военнопленным, а не заключенным, чей вы пленный?

Саакашвили ответил журналисту так:

«Я бы сказал то, что мой сын Никуша написал в «Фейсбуке» — они думали, что начали побеждать Мишу, в действительности это начало их конца. Я не могу сказать лучше. Молодец Никуша.

Пусть Иванишвили задастся вопросом, а то, что до меня, какая проблема?
Вы видели вчера полный Майдан? Такое количество людей в Тбилиси изменило бы все. В Тбилиси большее количество людей.

Я являюсь пленником Путина и украинского олигарха», — отметил Саакашвили.
В украинском суде идут слушания по мере пресечения для Михеила Саакашвили.

Судебное заседание началось в 14:00 по местному времени.

На процессе присутствуют супруга Михеила Саакашвили Сандра Рулофс, лидер партии «Батьківщина» Юлия Тимошенко и журналисты.

Саакашвили подозревают в нарушении ч.1 ст. 15 (покушение на преступление), ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч.2 ст. 256 (содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности) уголовного кодекса Украины.






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