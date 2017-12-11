Саакашвили: Вы видели полный Майдан вчера? Такое количество людей в Тбилиси изменило бы все

11.12.2017 18:23 Журналист Первого канала Гурам Рогава задал Михеилу Саакашвили несколько вопросов в зале суда – Что вы скажете грузинскому зрителю; Как думаете вас экстрадирут в Грузию; Вы сказали, что являетесь военнопленным, а не заключенным, чей вы пленный?



Саакашвили ответил журналисту так:



«Я бы сказал то, что мой сын Никуша написал в «Фейсбуке» — они думали, что начали побеждать Мишу, в действительности это начало их конца. Я не могу сказать лучше. Молодец Никуша.



Пусть Иванишвили задастся вопросом, а то, что до меня, какая проблема?

Вы видели вчера полный Майдан? Такое количество людей в Тбилиси изменило бы все. В Тбилиси большее количество людей.



Я являюсь пленником Путина и украинского олигарха», — отметил Саакашвили.

В украинском суде идут слушания по мере пресечения для Михеила Саакашвили.



Судебное заседание началось в 14:00 по местному времени.



На процессе присутствуют супруга Михеила Саакашвили Сандра Рулофс, лидер партии «Батьківщина» Юлия Тимошенко и журналисты.



Саакашвили подозревают в нарушении ч.1 ст. 15 (покушение на преступление), ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч.2 ст. 256 (содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности) уголовного кодекса Украины.















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