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Сесиашвили: Вопрос экстрадиции Михеила Саакашвили в Грузию не может быть снят с повестки дня
11.12.2017 19:25
По заявлению председателя парламентского комитета обороны и безопасности Ираклия Сесиашвили, вопрос экстрадиции Михеила Саакашвили в Грузию не будет снят с повестки дня.
По словам Сесиашвили, вопрос экстрадиции Михеила Саакашвили является правовой процедурой, он обвиняется в совершении определенного преступления и соответственно, в интересах грузинского государства, чтобы Саакашвили предстал перед судом Грузии.
В то же время Сесиашвили уверяет, что ему не известно, какие мероприятия осуществляют соответствующие структуры в данном направлении.
"Проблема, которая возникла в Украине, является полностью внутренним делом Украины. Вмешиваться во внутренние дела другой страны недопустимо. Что касается вопроса экстрадиции Саакашвили, это чисто правовой вопрос, который выходит за рамки политических дебатов. Я затрудняюсь говорить о деталях, и не могу сказать, какие мероприятия проводит власть Грузии"- отметил Ираклий Сесиашвили.
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