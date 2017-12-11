Найем: Саакашвили содержат в запрещенном изоляторе временного содержания СБУ

11.12.2017 19:36 Экс-президента Грузии, лидера партии "Рух нових сил" Михеила Саакашвили содержат в той же камере изолятора временного содержания Службы безопасности Украины, что и бывшего генерала МВД Алексея Пукача, осужденного к пожизненному тюремному заключению за убийство журналиста Георгия Гонгадзе. Об этом в Facebook сообщил нардеп от Блока Петра Порошенко Мустафа Найем.

Депутат отметил, что заседание суда по избранию меры пресечения Саакашвили проходит 11 декабря в Печерском районном суде Киева, где в свое время ждали приговора лидер фракции "Батьківщина" Юлия Тимошенко и генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.



"Изменилось только пространство, где содержатся задержанные: вместо клетки – прозрачные стекла. По требованию адвокатов, во время заседания Михаил сидит рядом с защитниками. В остальном картинка та же: давка, духота, а сотрудников правоохранительных органов больше, чем журналистов и рядовых граждан. Михаила содержат в запрещенном изоляторе временного содержания СБУ, в камере №13, где когда-то находился Алексей Пукач. Где-то рядом в свое время содержали и Юрия Луценко", – написал Найем.



Он также сообщил, что в деле Саакашвили много процессуальных нарушений.



"5 декабря подозрение Михаилу было вручено с нарушением законодательства. Точнее, оно не было вручено. Юрий Луценко утверждал, что оно отправлено по почте, в то время как закон предусматривает только личное предъявление постановления с соответствующими процедурами. Подозрение было предъявлено только вчера, спустя пять дней после первой попытки задержания. Обыск в квартире, где задержали Михаила, проводился без постановления следственного судьи, на основании постановления прокурора о временном допуске в помещение, не предусматривающем ни обыск, ни задержание. Также, по словам адвокатов и самого Михаила, 5 декабря им не показывали и не выдавали анонсированное генпрокурором постановление следственного судьи о задержании Саакашвили. Судя по всему, Михаила задержали в порядке ст. 208 УПК. Это стандартный прием правоохранительных органов, когда у следствия недостаточно доказательств для задержания. Но даже в этом случае задержанному или его защитникам обязаны выдать соответствующий протокол, которого на данный момент в деле нет. Скорее всего, протокол отсутствует (то есть формально не было никакого задержания и побега 5 декабря) либо выписан задним числом", – продолжил нардеп.

По словам Найема, прокуроры просят для Саакашвили домашний арест.



"У судьи несколько выборов: избрать арест, выполнить требование прокуроров, отпустить под личные обязательства поручителей или отказать в какой-либо мере пресечения, если сочтет подозрение недостаточно обоснованным. Кстати говоря, судья вполне может оказаться адекватной (в той мере, в какой это слово в принципе уместно в этой ситуации). В свое время Лариса Цоколь вопреки требованию прокуратуры отпускала Геннадия Корбана и Игоря Мосийчука. Из сомнительных решений – только в 2004 году, когда она своим решением отменила постановление о возбуждении уголовного дела против Алексея Пукача по делу об убийстве Георгия Гонгадзе. С декларацией у судьи тоже все в порядке", – написал Найем.



По его словам, "этот процесс – лакмусовая бумажка для всей правоохранительной и судебной системы".



"Не из-за фамилии или деятельности Михеила Саакашвили, а потому что именно во время подобных процессов, где затрагиваются политические интересы и репутация первых лиц, проявляются все инстинкты системы. Начиная от соблазна фальсифицировать доказательства и материалы дела и заканчивая нарушениями прав всех участников процесса", – резюмировал нардеп.















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