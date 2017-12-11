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Глава МИД Грузии встретился с послом Армении в Грузии


11.12.2017   21:19
Вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе провел встречу ознакомительного характера с послом Республики Армения в Грузии Рубеном Садояном.

По информации министерства иностранных дел Грузии, министр поздравил армянского дипломата с назначением послом в Грузии и пожелал успехов в будущей деятельности.

В свою очередь, Рубен Садоян выразил готовность, максимально содействовать углублению сотрудничеству между двумя странами в разных сферах.

«На встрече стороны рассмотрели актуальные вопросы двухстороннего и многостороннего сотрудничества. Была отмечено интенсивное политическое, торгово-экономическое и культурно-гуманитарное взаимодействие. Особый акцент был сделан на перспективах экономического сотрудничества. Руководитель внешнеполитического ведомства подчеркнул динамику обмена визитов высокого уровня между двумя странами и роль внешнеполитических ведомств в развитии отношений двух стран. Стороны также обозрели текущие в регионе важные события», — говорится в информации министерства иностранных дел.






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