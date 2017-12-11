Квирикашвили: Построить государство можно там, где защищены права каждого человека

11.12.2017 21:21 Главнейшим достижением нашего правительства является достигнутый прогресс именно в направлении прав и свобод человека, однако, конечно, нам нельзя удовлетворяться лишь этими результатами, которые мы имеем сегодня и начатые последовательные реформы в нашей стране должны непрерывно продолжиться, — об этом премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил во время выступления с речью на приеме в честь Дня защиты прав человека в парламенте.



Глава правительства поздравил всех с днем защиты прав человека, 10 декабрем, которое подчеркивает, что человек, его права и свободы являются главнейшей ценностью для всего цивилизованного мира.



«В будущем году всеобщей декларации по правам человека исполняется 70 лет. Принятый в 1948 году этот важнейший документ пока не теряет актуальность и его душевное стремление и принципы и сегодня такие же важные, как это было 70 лет назад. Наше правительство верно этим ценностям и человек для нашего правительства является важнейшим приоритетом.



Мы хорошо знаем, что построить демократическое государство можно там, где защищены права каждого человека.



Главной целью сегодняшнего мероприятия является именно то, что мы еще раз подчеркнули, насколько важным является для всей нашей власти, правительства и парламента защита прав человека и укрепление принципов верховенства закона в процессе демократического развития нашей страны. Нашей общей целью является постоянное стремление к улучшению положения прав человека.



Сегодня мы смело можем сказать, что прогресс, которого мы достигли в течение последних лет, создает существенно отличающуюся реальность в нашей стране. Это является результатом твердой политической воли нашего правительства и это наши граждане видят ежедневно и во всех сферах. Это не раз подтверждено и со стороны наших международных партнеров, что дает нам возможность, чтобы сегодня о нашей стране говорили в контексте современных, демократических и развитых стран», — заявил премьер-министр.



По словам Георгия Квирикашвили, предметом особой горечи остается тот факт, что не у всех граждан грузии есть возможность, равномерно пользоваться достигнутым прогрессом.



«Встревоженность вызывает усиление дискриминационного отношения на основании этнической принадлежности в адрес проживающих в оккупированных регионах Абхазии и Грузии грузин, и тут, в первую очередь, мы должны отметить Гальский район; запрет на доступность образования на родном языке, ограничение фундаментальных прав на свободное передвижение, собственность и т.д.; незаконные задержания и дворы, разделенные проволочными ограждениями – это все результат политики оккупации, и, конечно, это не полный перечень. У Грузии есть обязательство, заботиться о нуждах проживающих на оккупированных территориях людей, и мы делаем все, будь то дипломатические, политические или мирные усилия, чтобы права жителей в Абхазском и Цхинвальском регионах были защищены, несмотря на их этническую принадлежность, и было улучшено существующее на месте сложное гуманитарное положение», — заявил премьер.



Глава правительства поблагодарил международные и донорские организации, которые постоянно помогают правительству в проведении реформ в сфере защиты прав человека.



Также, особую благодарность выразил офису по защите прав человека ООН в Грузии и всем, кто вносит значительный вклад в дело защиты прав человека в Грузии.



Георгий Квирикашвили пожелал успешной деятельности новоизбранному Народному защитнику Нино Ломджария, которая присутствовала на сегодняшнем мероприятии.



«Наша политическая команда приняла решение поддержать кандидата на должность Народного защитника, представленного гражданским обществом. Хочу поздравить Нино Ломджария с этой огромной ответственностью. Хочу пожелать вам успехов на этой очень важной и ответственной позиции», — обратился премьер к Народному защитнику.



Глава правительство обратил внимание на важность широкого вовлечения в процессе продолжения реформ в сфере прав человека.



«Власть не может быть успешной без вовлечения общества, и, конечно, без вовлечения оппозиции. Права человека являются обще-государственной задачей, и я очень надеюсь, что на пути этих реформ мы будем сотрудничать со всеми, чтобы добиться еще более наглядного результата», — отметил Георгий Квирикашвили.



На мероприятии присутствовали представители исполнительной и законодательной властей, международных и неправительственных организаций, дипломатического корпуса, православной церкви Грузии и других религиозных конфессий.















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