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Грузия и Азербайджан планируют упростить таможенные процедуры
11.12.2017 21:33
Таможенные органы Азербайджана и Грузии планируют обновить правовые регулирующие документы относительно определения происхождения товаров, беспрепятственного и оперативного пересечения таможенных границ товаров и транспортных средств, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомтаможне Азербайджана.
Данная договоренность была достигнута в ходе встречи представителей таможенных органов Азербайджана и Грузии на таможенном посту «Сыныг корпу».
"Обновление документов поможет облегчить таможенные процедуры между двумя странами", - отметили в ГТК.
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