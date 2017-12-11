Грузия и Азербайджан планируют упростить таможенные процедуры

11.12.2017 21:33 Таможенные органы Азербайджана и Грузии планируют обновить правовые регулирующие документы относительно определения происхождения товаров, беспрепятственного и оперативного пересечения таможенных границ товаров и транспортных средств, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомтаможне Азербайджана.



Данная договоренность была достигнута в ходе встречи представителей таможенных органов Азербайджана и Грузии на таможенном посту «Сыныг корпу».



"Обновление документов поможет облегчить таможенные процедуры между двумя странами", - отметили в ГТК.















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