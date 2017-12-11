Саакашвили назвал свой арест подарком Банковой Путину и ФСБ

11.12.2017 21:51 Михеил Саакашвили в тюрьме - это лучший подарок для ФСБ и Путина, и кто-то на Банковой решил им этот подарок сделать.



Об этом завил лидер РУХУ НОВИХ СИЛ во время судебного заседания по избранию ему меры пресечения.



Михеил Саакашвили обратил внимание на свою антироссийскую позицию, о которой он всегда открыто говорил.



«В 2004 году, когда я стал президентом Грузии, Путин сказал не трогать Министра обороны, потому что это тогда была его человек. И этот человек по 12:00 была снята с должности. В 2006 году я уничтожил всю русскую агентуру в Грузии, в результате начали массово выдворять грузин из России, как это сейчас делает Порошенко в Украине. В 2008 году мы в Грузии первые приняли удар России. В 2012 году ФСБ провело спецоперацию на грузинских выборах и в результате в Грузии все остановилось. После того как Путин угрожал меня убить, ФСБ проводило против меня спецоперации, меня называют агентом ФСБ », - отметил лидер РНС.



Михеил Саакашвили подчеркнул, что за 30 лет в Украине ничего не изменилось, власть и правоохранители действуют теми же методами, что и в Советском Союзе.



«У меня дежавю. Первый раз меня доставили в помещение изолятора КГД в 1986 году, там продержали полтора дня, провели долгую беседу, исключили из комсомола. Тогда обвиняли в свержении государственного и общественного строя СССР. Эти люди говорят такой же языке - это совок. Ничего в этой стране не изменилось, за что Степан Хмара сидел? Чтобы в 2017 году с нами говорили же на таком языке, о создании ОПГ, о сотрудничестве с разведкой, которые в СССР? », - заявил Саакашвили.



«Порошенко и Луценко обозвали меня агентом ФСБ. Я - Михеил Саакашвили! Брата моей бабушки расстрелянных НКВД, ее отца убили в ГУЛАГе, мой прадед 10 лет отсидел в ГУЛАГе, его брат - 25 лет. После этого меня можно назвать их агентом? », - возмутился лидер РНС.



Он заявил, что такие операции украинских властей против него является подарком для Путина и ФСБ, и они подрывают имидж Украины в мире.



«Докажите в суде что я ФСБшники и Путин с удовольствием поменяет меня задержанных в России украинских разведчиков. Саакашвили в тюрьме в Киеве - это лучшая мечта Путина и ФСБ! То, что сейчас происходит, одна из самых блестящих спецоперации ФСБ против Украинской, ведь задержаны злейшего его врага на постсоветском пространстве. А все иностранные СМИ смотрят на этот цирк и поливают Украинская власть грязью. Позор украинской власти, и вся работа проведена для сотрудничества с западными странами сведена на нет », - заявил Саакашвили.















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