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Суд отказался арестовывать Саакашвили
11.12.2017 22:20
Печерский районный суд Киева отказался применять в отношении экс-президента Грузии лидера партии "Рух новых сил" Михеилу Саакашвили меру пресечения - круглосуточный домашний арест.
Печерский районный суд Киева отказался применять в отношении экс-президента Грузии лидера партии "Рух новых сил" Михеилу Саакашвили меру пресечения - круглосуточный домашний арест.
Соответствующее решение вынесла на заседании 11 декабря председательствующая судья Лариса Цокол.
Таким образом суд не поддержал ходатайство прокуратуры, которая просила о такой мере пресечения.
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