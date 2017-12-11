Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Суд отказался арестовывать Саакашвили


11.12.2017   22:20
Печерский районный суд Киева отказался применять в отношении экс-президента Грузии лидера партии "Рух новых сил" Михеилу Саакашвили меру пресечения - круглосуточный домашний арест.

Печерский районный суд Киева отказался применять в отношении экс-президента Грузии лидера партии "Рух новых сил" Михеилу Саакашвили меру пресечения - круглосуточный домашний арест.

Соответствующее решение вынесла на заседании 11 декабря председательствующая судья Лариса Цокол.

Таким образом суд не поддержал ходатайство прокуратуры, которая просила о такой мере пресечения.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Министерство экономики может покинуть арендуемое здание до конца марта
В Испании состоялись Дни грузинской культуры
ПИИ в Грузию в третьем квартале 2017 г. составили 594 млн долларов США
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Уроженец Абхазии забил до смерти пенсионера на севере Москвы
В Абхазии совершено нападение на отделение милиции в Пицунде
В Абхазии ограбили администрацию Ткварчельского района
В Абхазии ограбили здание Инспекции по маломерным судам
Скончался бывший худрук Сухумского драмтеатра Дима Джаиани
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Квирикашвили: Главнейшим завоеванием нашей власти является достигнутый в направлении прав и свобод человека прогресс
Саакашвили: Они хотели показать, что мы вас всех в асфальт закатаем. Но они были вынуждены меня выпустить
В Тбилиси прошла акция с требованием либерализации наркополитики
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна