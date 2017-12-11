Суд отказался арестовывать Саакашвили

11.12.2017 22:20 Печерский районный суд Киева отказался применять в отношении экс-президента Грузии лидера партии "Рух новых сил" Михеилу Саакашвили меру пресечения - круглосуточный домашний арест.



Печерский районный суд Киева отказался применять в отношении экс-президента Грузии лидера партии "Рух новых сил" Михеилу Саакашвили меру пресечения - круглосуточный домашний арест.



Соответствующее решение вынесла на заседании 11 декабря председательствующая судья Лариса Цокол.



Таким образом суд не поддержал ходатайство прокуратуры, которая просила о такой мере пресечения.















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