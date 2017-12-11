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Кобахидзе: Избрание президента Избирательной коллегией в составе 300 членов «остается в силе»


11.12.2017   22:34
Избрание президента Избирательной коллегией в составе 300 членов, как это предусмотрено принятыми недавно конституционными поправками, остается в силе, - заявил председатель Парламента Грузии Ираклий Кобахидзе 11 декабря.

За две недели до этого заявления Кобахидзе впервые отметил, что в рамках текущего процесса конституционных изменений, Грузинская мечта будет обсуждать вопрос о том, чтобы президент избирался только Парламентом, вместо Избирательной коллегии, в которую наряду с депутатами законодательного органа также войдут представители местного самоуправления и властей автономных республик.

Председатель Парламента заявил тогда, что «муниципальные выборы - это выборы административного уровня, соответственно, принципиально не особо правильно использовать выборы административного уровня для таких выборов политического типа, как президентские выборы». «Конечно, юридически, правильнее будет, чтобы президента избирал Парламент», - добавил он.

Глава Парламента 11 декабря в очередной раз повторил свою позицию, что система имеет пробелы и заявил, что «с институциональной, правовой и политической точки зрения было бы лучше, если субъектом будет Парламент. Однако он также отметил, что правила избрания президента, которые были отражены в Конституции, является «своего рода политическим компромиссом», и поэтому они «остаются в силе».

«Я лично полагал, что правила избрания Парламентом были бы более правильными в этой системе, которая определены в Конституции, но в итоге, мы взвесили как правовые, так и политические стороны все этого, и мы приняли решение не отражать такое изменение в конституционном законе», - заявил Кобахидзе.

Парламент Грузии принял конституционные поправки в третьем и окончательном слушании 26 сентября, в результате которых правила прямых выборов президента были заменены непрямыми выборами.

2 ноября Грузинская мечта начала новый раунд процесса конституционных изменений, чтобы отразить рекомендации Венецианской комиссии в новой Конституции.

Civil Georgia





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