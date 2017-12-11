Саакашвили сделал первый комментарий после заседания суда (+видео)

11.12.2017 22:56 Лидер партии "Рух нових сил" Михеил Саакашвили заявил, что украинские власти не собирались отправлять его в СИЗО, чтобы не вызывать возмущение Запада, задачей прокуратуры было во что бы то ни стало добиться его домашнего ареста. Об этом он сказал сразу после оглашения решения Печерского районного суда Киева, который отклонил ходатайство обвинения об избрании политику меры пресечения, передает корреспондент издания "ГОРДОН".



"У них было задание изолировать меня от украинской политики. Слышали, как они сказали? Будешь сидеть дома, по телефону разговаривать со своими сторонниками, а мы будем делать монтажи, как ты призываешь к государственному перевороту", – сказал Саакашвили.



Он отметил, что судья Лариса Цокол была "мужественной" и предположил, что сейчас на нее будут оказывать давление.



"Их система разваливается. Почему они взяли меня? Почему они держали меня в изоляторе вообще без связи с внешним миром? Чтобы всем показать: если мы с Саакашвили, которого весь мир знает, так обходимся, то мы вас всех переедем, вас всех в асфальт закатаем. Но они были вынуждены меня выпустить, потому что увидели, сколько людей на улице. А сегодня судья не выполнила их четкое

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

