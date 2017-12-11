На региональных выборах на Корсике победила коалиция сепаратистов

11.12.2017 23:41 Региональные выборы на Корсике привели к власти сепаратистскую коалицию "За Корсику". Она завоевала две трети парламентских мандатов. Коалиция объединяет партию сторонников независимости "Свободная Корсика" и сторонников автономии, партию "Создадим Корсику".



Коалиция "За Корсику" требует дать региону "действительный автономный статус". Его общие черты должны быть определены в ближайшие три года, а полная автономия должна, по замыслу сепаратистов, вступить в силу через пять лет. Однако сроки и условия введения автономии еще должны стать предметом переговоров между корсиканскими властями и правительством Франции.





Выборы на Корсике завершились вечером в воскресенье, 10 декабря. Премьер-министр Франции Эдуар Филипп позвонил лидеру сепаратистов Жилю Симеони и заявил о своей готовности к переговорам.



Жители Корсики впервые выбрали депутатов Единого территориального органа самоуправления 3 и 10 декабря. Нынешние выборы прошли всего через два года после предыдущих. Это связано с тем, что в результате территориальной реформы произошло слияние советов двух департаментов – Южная Корсика и Верхняя Корсика – и регионального совета.



В новом корсиканском парламенте, который начнет свою работу в январе 2018 года, у коалиции "За Корсику" будет 41 место из 63. У коалиции "региональных правых" "Путь в будущее" (это противники смены статуса региона) – 10 мест, у представителей местного отделения центристской партии Эммануэля Макрона "Вперед, Республика!" и местного отделения правой партии "Республиканцы" – по 6 мандатов.















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