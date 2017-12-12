|
В Грузии создается единая база зависимых от азартных игр
12.12.2017 11:31
Возраст лиц, которым дозволено участие в азартных и выигрышных играх, повышается от 18 до 21 года. Изменения входят в закон Грузии "Об устройстве лотереи, азартных и выигрышных игр", и исходящие из него законопроекты, который уже рассматривает парламент.
На заседании парламентского комитета юридических вопросов заместитель министра финансов Лаша Хуцишвили отметил, что ввести в список зависимых от игры лиц можно будет на основании требования, как игрока, так и в судебном порядке члена его семьи.
"У каждого учреждения игорного бизнеса будет обязательство, до того, как допустить лицо на игру потребовать документ удостоверения личности, и перепроверить в единой базе зависимых лиц. В то же время, для защиты несовершеннолетних лиц от включения в игру, будут аннулированы счета всех зарегистрированных до того пользователей, и после соответственной идентификации будет осуществлена новая регистрация"- заявил заместитель министра.
Лаша Хуцишвили говорил также об основных изменениях исходящих законопроектов, и пояснил административные санкции, и правило введения новых штрафов в случае обнаружения нарушений.
По заявлению председателя комитета Эки Беселия, исходя из значения вопроса, в комитете действует рабочая группа, у которой подготовлены определенные рекомендации и предложения.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна