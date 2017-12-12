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В Грузии создается единая база зависимых от азартных игр


12.12.2017   11:31
Возраст лиц, которым дозволено участие в азартных и выигрышных играх, повышается от 18 до 21 года. Изменения входят в закон Грузии "Об устройстве лотереи, азартных и выигрышных игр", и исходящие из него законопроекты, который уже рассматривает парламент.

На заседании парламентского комитета юридических вопросов заместитель министра финансов Лаша Хуцишвили отметил, что ввести в список зависимых от игры лиц можно будет на основании требования, как игрока, так и в судебном порядке члена его семьи.

"У каждого учреждения игорного бизнеса будет обязательство, до того, как допустить лицо на игру потребовать документ удостоверения личности, и перепроверить в единой базе зависимых лиц. В то же время, для защиты несовершеннолетних лиц от включения в игру, будут аннулированы счета всех зарегистрированных до того пользователей, и после соответственной идентификации будет осуществлена новая регистрация"- заявил заместитель министра.

Лаша Хуцишвили говорил также об основных изменениях исходящих законопроектов, и пояснил административные санкции, и правило введения новых штрафов в случае обнаружения нарушений.

По заявлению председателя комитета Эки Беселия, исходя из значения вопроса, в комитете действует рабочая группа, у которой подготовлены определенные рекомендации и предложения.







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