В Грузии создается единая база зависимых от азартных игр

12.12.2017 11:31 Возраст лиц, которым дозволено участие в азартных и выигрышных играх, повышается от 18 до 21 года. Изменения входят в закон Грузии "Об устройстве лотереи, азартных и выигрышных игр", и исходящие из него законопроекты, который уже рассматривает парламент.



На заседании парламентского комитета юридических вопросов заместитель министра финансов Лаша Хуцишвили отметил, что ввести в список зависимых от игры лиц можно будет на основании требования, как игрока, так и в судебном порядке члена его семьи.



"У каждого учреждения игорного бизнеса будет обязательство, до того, как допустить лицо на игру потребовать документ удостоверения личности, и перепроверить в единой базе зависимых лиц. В то же время, для защиты несовершеннолетних лиц от включения в игру, будут аннулированы счета всех зарегистрированных до того пользователей, и после соответственной идентификации будет осуществлена новая регистрация"- заявил заместитель министра.



Лаша Хуцишвили говорил также об основных изменениях исходящих законопроектов, и пояснил административные санкции, и правило введения новых штрафов в случае обнаружения нарушений.



По заявлению председателя комитета Эки Беселия, исходя из значения вопроса, в комитете действует рабочая группа, у которой подготовлены определенные рекомендации и предложения.

















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