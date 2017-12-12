Могерини: Страны Евросоюза не намерены переносить свои посольства в Иерусалим

12.12.2017 12:02 Страны Евросоюза не намерены переносить свои посольства в Иерусалим. Об этом заявила Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини на совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.



«Я знаю, что премьер-министр Израиля выразил надежду, что другие страны, как и США, перенесут свои посольства в Иерусалим. Он может сохранять свои ожидания относительно других стран, но со стороны государств-членов Евросоюза этого шага не будет», - заявила Могерини.



По ее словам, во время двухчасовой встречи министры иностранных дел ЕС сошлись на том, что для Евросоюза остается приоритетом прочный мир между Израилем и Палестиной.



Напомним, 6 декабря президент США Дональд Трамп принял решение признать Иерусалим столицей Израиля и распорядился перенести в Иерусалим американское посольство.



Израиль считает город Иерусалим своей неделимой столицей, а палестинцы стремятся сделать восточную часть Иерусалима будущей столицей своего государства.















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