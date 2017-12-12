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ГПУ обжалует решение суда оставить Михаила Саакашвили без меры пресечения


12.12.2017   12:12
Генеральная прокуратура Украины обжалует решение судьи оставить Михеила Саакашвили без меры пресечения. Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко.

«Я не согласен с решением судьи. Я не могу себе представить, в какой стране человек без гражданства прорывает силой границу, при этом его сопровождающие бьют украинских военнослужащих», - сказал генпрокурор.

Луценко утверждает, что Саакашвили организовывал «движение за свержение власти» за деньги Курченко.
«После этого он организует движение за свержение власти. Причем, за счет Курченко и с этим человеком он договаривается о помощи. Его правая рука – Дангадзе получает сотни тысяч долларов, что зафиксировано здесь, на территории Украины. И эти доказательства мы предоставили в суд. Тем не менее, судья его отпустил. Генпрокуратура Украины будет подавать апелляцию», - заявил Луценко.






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