Как функционирует тайная сеть власти Путина

12.12.2017 12:49 "Фейковые новости в соцсетях являются только частью мощного пропагандистского механизма России. С помощью PR-агентств, СМИ, финансирования партий и культурных центров по всему миру Путин хочет спокойно и осторожно расширить свое влияние - в том числе и в Швейцарии", - пишет Феликс Мюллер на страницах Neue Zürcher Zeitung.



Журналист вспоминает, как несколько недель назад мировая общественность была шокирована фотографией залитых кровью демонстрантов на улицах Барселоны. Однако фотография неверно передала события того дня, который в значительной мере прошел мирно. Некоторое время спустя правительство Испании объяснило: фотография была подхвачена российскими интернет-роботами и таким образом повлияла на освещение события в СМИ по всему миру.



"Такие истории в последнее время повторяются во многих западных странах - во Франции, в Великобритании вокруг вопроса о "Брекзите", в странах Балтии и, конечно, в США, где сейчас тщательно изучают контакты Дональда Трампа с Кремлем", - пишет журналист.



В конце октября компании-гиганты Силиконовой долины Facebook, Google и Twitter раскрыли информацию о том, насколько масштабной была деятельность России в преддверии американских выборов. "Так своей кульминации достигла российская кампания, запущенная 15 лет назад. Когда осенью 2003 года две бывшие советские республики отвернулись от Москвы - Грузия после "революции роз", и Украина после "оранжевой революции" - в Кремле возросло беспокойство, что все стратегическое "подбрюшье" России может присоединиться к Западу. Путин пришел к убеждению, что пора противодействовать", - рассуждает Мюллер.



"Кремль в кратчайшие сроки составил план широкой кампании, имеющей три цели: убедить западную общественность в красоте и силе российской культуры, нейтрализовать критику политики Путина положительной пророссийской информацией и, наконец, дестабилизировать Европу, чтобы улучшить возможности России для внешнеполитических маневров", - говорится в статье.



По мнению автора, России необходимы - на первый взгляд достоверные - посредники в трансляции ее взглядов на Западе. Для этого она пытается с помощью денег или других привилегий склонить на свою сторону политиков, журналистов, профессоров. Известный пример - бывший канцлер Германии Герхард Шредер - "понимальщик Путина" экстра-класса.



Платформой для "вливания" российских взглядов в западный дискурс служит, в частности, международный дискуссионный клуб "Валдай", куда приглашаются западные эксперты и журналисты для обсуждения ситуации в мире, однако на этой площадке доминирует российская система мира, отмечает автор.



Впервые Кремль воспользовался услугами западных PR-компаний при организации саммита "большой восьмерки" в Санкт-Петербурге: заказ в 2 млн долларов получила известная американская компания Ketchum, и ее задачей было создать максимально положительный образ саммита, передает издание.



С тех пор Россия регулярно обращается к PR-компаниям в Брюсселе, Вашингтоне, Лондоне для реализации своих целей. Пол Манафорт, некоторое время возглавлявший предвыборную кампанию Трампа, "много лет служил околокремлевским кругам и, как говорят, получил за это десятки миллионов", пишет автор.



Что касается СМИ, то здесь в 2005 году в противовес CNN, BBC и Deutsche Welle был создан ТВ-канал Russia Today (RT), целью которого якобы является представление альтернативного, нестандартного взгляда на события.



Самой большой инновацией в арсенале российских методов пропаганды автор статьи считает так называемые фабрики троллей типа "Агентства интернет-исследований" в Санкт-Петербурге, которые "заполняют интернет одобрительными для Путина комментариями и антизападными сообщениями". В недавнем отчете НАТО сказано, что около 70% всех российских новостей о НАТО в странах Балтии и в Польше были созданы с помощью подобных ботов.



"Созданием российских культурных центров Кремль копирует западные учреждения, например, Гете-институты. Так, в 2007 году был основан фонд "Русский мир", официальной целью которого является защита интересов русскоговорящего населения в эмиграции. Сейчас по всему миру можно насчитать около сотни подобных организаций", - продолжает Мюллер.



Как сообщается в публикации, Россия пытается повлиять на выборы в западных странах путем прямых денежных влияний: президент Чехии Милош Земан, вероятно, получил в 2013 году денежные средства на предвыборную кампанию от российской нефтяной компании "Лукойл".



В одном из российских правительственных документов 2010 года о внешней политике было указано, что целью таких мероприятий является увеличение количества сторонников России и нейтрализация антироссийских политических и идеологических позиций.



Речь шла о "мягкой силе", об усилении культурно-гуманитарного влияния России за рубежом, однако с "привлекательностью" России за границей дела плохи, отмечает автор. Так, в рейтинге самых влиятельных стран по критерию "мягкой силы", составленном британским PR-агентством Portland, Россия занимает 26-е место. По информации посольства Швейцарии в Москве, количество швейцарских туристов, посещающих Россию, как и число швейцарских студентов, обучающихся в России, сокращается. "Другими словами: все меньше людей, кому бы нравилась Россия", - отмечает журналист.



По мнению Марселя ван Херпена, директора голландского научно-исследовательского центра Cicero Foundation в Маастрихте, "очевидно, что Путин исказил изначальное понятие "мягкой силы": в понимании Путина "мягкая сила" - это намеренно внедряемый компонент современной силовой политики, используемый в интересах реализации российских внешнеполитических целей, то есть пропаганда.



"По этой части страна со времен Советского Союза обладает доказанными навыками", - отмечает автор: уже в 1920 году Ленин учредил Отдел пропаганды и агитации при ЦК КПСС, сокращенно "Агитпроп", который должен был содействовать продвижению коммунистической идеологии по всему миру.



"Знания о разработанных тогда методах и тактиках пережили распад советской системы, сохранившись в недрах КГБ. Кадровый сотрудник спецслужб Путин взращен в этой традиции, и он снова вернул пропаганду на службу российским интересам - с заметным успехом", - признает журналист.















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