На взятке задержан сотрудник администрации Крцанисского района Тбилиси

12.12.2017 12:57 Сотрудники Службы госбезопасности Грузии по обвинению в получении взятки задержали ведущего специалиста военного отделения тбилисской районной администрации Крцаниси Мераба Г. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.



По данным следствия, обвиняемый обещал 25-летнему гражданину Грузии, чье имя не называется, отсрочку от армии. Взамен чиновник попросил 1 тысячу лари (376 долларов).



8 декабря из требуемой суммы были выплачено 650 лари (более 244 долларов). Чиновник сообщил молодому человеку, что тот освобожден от армии. Еще через три дня, во время получения оставшихся 350 лари (более 131 долларов), взяточник был задержан представителями органов правопорядка.



Уголовное дело возбуждено по статье «получение взятки», что карается лишением свободы сроком от 6 до 9 лет. Дело ведет антикоррупционное агентство Службы госбезопасности Грузии.















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