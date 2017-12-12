Цулукиани: Мы пока не получали ответ об экстрадиции Саакашвили из Украины

12.12.2017 13:41 Министр юстиции Тея Цулукиани заявляет, что грузинская сторона пока не получала ответа от официального Киева на запрос об экстрадиции Михеила Саакашвили в Грузию.



«Пока от украинской стороны не получали ответа какого-то типа на требование об экстрадиции. Вы все вместе следим за процессами в Украине с помощью СМИ. Видим, что в отношении задержанного и в Украине идет уголовный судебный процесс. По этому вопросу, конечно, в Украине все в ожидании решения украинских компетентных органов», — отметила Цулукиани.



Напомним, Михеила Саакашвили освободили из зала Печерского районного суда Украины. Судья Лариса Цокол таким образом отклонила ходатайство прокуратуры о домашнем аресте.















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