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Цулукиани: Мы пока не получали ответ об экстрадиции Саакашвили из Украины
12.12.2017 13:41
Министр юстиции Тея Цулукиани заявляет, что грузинская сторона пока не получала ответа от официального Киева на запрос об экстрадиции Михеила Саакашвили в Грузию.
«Пока от украинской стороны не получали ответа какого-то типа на требование об экстрадиции. Вы все вместе следим за процессами в Украине с помощью СМИ. Видим, что в отношении задержанного и в Украине идет уголовный судебный процесс. По этому вопросу, конечно, в Украине все в ожидании решения украинских компетентных органов», — отметила Цулукиани.
Напомним, Михеила Саакашвили освободили из зала Печерского районного суда Украины. Судья Лариса Цокол таким образом отклонила ходатайство прокуратуры о домашнем аресте.
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