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Служба аудита изучит деятельность нескольких служб мэрии Тбилиси


12.12.2017   14:20
В столичной мэрии осуществляется аудит по нескольким направлениям. Об этом заявила генеральный аудитор Ираклий Меквабишвили.

По его информации, проверка касается управления надзора, наружного освещения, озеленения, управления имуществом.

«Очень скоро мы подготовим отчеты по всем проверкам», — отметил Меквабишвили.

Вместе с тем, по информации генерального аудитора, два отчета уже почти готовы.

Что же касается нарушений, по оценке Меквабишвили, на данную тему пока рано делать заявления, так как проверка еще не завершена.






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