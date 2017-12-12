Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Квирикашвили заявил о важности эффективности работы Службы государственного аудита


12.12.2017   14:54
«Очень важно, чтобы государственного служба аудита была эффективной», — заявил премьер – министр Грузии Георгий Квирикашвили на презентации стратегии развития службы госаудита.

Премьер дал оценку представленной главой службы стратегии, которая касается деятельности госаудита в предстоящий период 2018 – 2022 гг.

«Очень важно в контексте сегодняшнего дня, когда мы приняли решение, что полностью переходим на модель парламентской республики. Эта служба является главным институциональным оружием паралмента, чтобы было обеспечено хорошее управление, прозрачность, эффективное использование ресурсов и эффективный контроль затрат. Очень важно, чтобы рекомендации ведомства учитывались и я хочу поблагодарить доноров, которые помогают службе госаудита в её институциональном развитии. В первую очередь, это Евросоюз, GIZ, Всемирный банк и USAID при активной помощи которых осуществляется данная стратегия», — заявил Квирикашвили.

По его же словам, очень важно, что главой данной службы назначена личность, которую «поддержал практически весь парламент и по поводу его профессионализма и качества независимости ни у кого не возникло вопросов».

«Репутация и опыт работы Ираклия Меквабишвили очень высоки и я рад, что наша политическая команда смогла выбрать на должность главы службы государственного аудита независимого кандидата с высокой профессиональной подготовкой. Мы также приняли очень важное решение, что Народным защитником избран человек, кандидатура которого была представлена из гражданского сектора. Это очень важные шаги, которые осуществила наша власть и они очень важны для баланса, который должен существовать в государстве для того, чтобы институты балансировали и контролировали друг друга», — заявил Квирикашвили.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В энергетике Грузии будут осуществлены новые проекты стоимостью 2 миллиарда долларов
Экспорт из Грузии вырос на 29.4%
Грузия занимает 71-е место в мире по развитию энергетики
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Уроженец Абхазии забил до смерти пенсионера на севере Москвы
В Абхазии совершено нападение на отделение милиции в Пицунде
В Абхазии ограбили администрацию Ткварчельского района
В Абхазии ограбили здание Инспекции по маломерным судам
Скончался бывший худрук Сухумского драмтеатра Дима Джаиани
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Квирикашвили прокомментировал возможную экстрадицию Саакашвили в Грузию
Посол США: Мы очень рады, что Грузия фокусирована на будущем
Талаквадзе: Дело Саакашвили является внутриполитическим вопросом Украины
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна