Квирикашвили заявил о важности эффективности работы Службы государственного аудита

12.12.2017 14:54 «Очень важно, чтобы государственного служба аудита была эффективной», — заявил премьер – министр Грузии Георгий Квирикашвили на презентации стратегии развития службы госаудита.



Премьер дал оценку представленной главой службы стратегии, которая касается деятельности госаудита в предстоящий период 2018 – 2022 гг.



«Очень важно в контексте сегодняшнего дня, когда мы приняли решение, что полностью переходим на модель парламентской республики. Эта служба является главным институциональным оружием паралмента, чтобы было обеспечено хорошее управление, прозрачность, эффективное использование ресурсов и эффективный контроль затрат. Очень важно, чтобы рекомендации ведомства учитывались и я хочу поблагодарить доноров, которые помогают службе госаудита в её институциональном развитии. В первую очередь, это Евросоюз, GIZ, Всемирный банк и USAID при активной помощи которых осуществляется данная стратегия», — заявил Квирикашвили.



По его же словам, очень важно, что главой данной службы назначена личность, которую «поддержал практически весь парламент и по поводу его профессионализма и качества независимости ни у кого не возникло вопросов».



«Репутация и опыт работы Ираклия Меквабишвили очень высоки и я рад, что наша политическая команда смогла выбрать на должность главы службы государственного аудита независимого кандидата с высокой профессиональной подготовкой. Мы также приняли очень важное решение, что Народным защитником избран человек, кандидатура которого была представлена из гражданского сектора. Это очень важные шаги, которые осуществила наша власть и они очень важны для баланса, который должен существовать в государстве для того, чтобы институты балансировали и контролировали друг друга», — заявил Квирикашвили.















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