Послом в Германии назначается Элгуджа Хокришвили, а в организациях ООН в Женеве - Виктор Долидзе

12.12.2017 15:25 Послом в Германии назначается Элгуджа Хокришвили, а в организациях ООН в Женеве Виктор Долидзе. Сегодня президент Грузии получит кандидатуры послов.



МИД Грузии представил кандидатуру Виктора Долидзе для назначения на должность постоянного представителя Грузии в отделах ООН и других международных организациях в Женеве, и Элгуджи Хокришвили на должность чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Федеративной Республике Германии.



Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили подписал распоряжение правительства о представлении данных кандидатур президенту Грузии Георгию Маргвелашвили. Сегодня президент Грузии получит кандидатуры послов.



Виктор Долидзе с 2016 года является государственным министром по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры. Он является профессиональным дипломатом и получил дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла в 2007 году. В 2012 году Виктор Долидзе стал членом парламента Грузии 8-го созыва, в разное время занимал позиции председателя парламентского комитета евроинтеграции Грузии, сопредседателя Европейской парламентской ассамблеи, руководителя Группы дружбы с Республикой Австрии и Греческой Республикой. До своей политической карьеры Виктор Долидзе занимался активной дипломатической деятельностью. В 2005-2009 годах он был чрезвычайным и полномочным послом Грузии в Австрийской и Венгерской Республиках, и Постоянным представителем Грузии в других международных организациях, расположенных в ОБСЕ и Вене. В разное время работал в Центральном аппарате Министерства иностранных дел Грузии, и в дипломатических миссиях Грузии за рубежом. В 2004-2005 годах он также был директором Департамента международной безопасности Совета национальной безопасности Грузии.



Элгуджа Хокришвили, представленный кандидатурой чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Федеративной Республике Германии, в 2014-2015 годах был членом Кабинета министров Грузии, и занимал должность министра регионального развития и инфраструктуры Грузии, а затем министра охраны окружающей среды и природных ресурсов Грузии. В настоящее время Элгуджа Хокришвили работает на должности старшего советника посольства Грузии в дипломатическом представительстве Федеративной Республики Германии. Элгуджа Хокришвили имеет большой опыт академической деятельности в Германии. В 2002-2008 годах он работал в Потсдамском университете на разных позициях.

В разное время работал экспертом и руководителем проектов в программах, осуществленных правительством Германии.

















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