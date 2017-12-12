Госдеп внимательно следить за процессом вокруг Саакашвили - посол США

12.12.2017 15:35 Посол США в Грузии Ян Келли комментирует судебный процесс над экс-президентом Грузии Михеилом Саакашвили в Украине, который состоялся вчера.



Напомним, что суд не вынес никакого приговора по мере пресечения и освободил экс-президента из зала суда.



Посол США считает, что главное в этом вопросе - чтобы имел место справедливый правовой процесс.



Как отметил Ян Келли, Госдепартамент США внимательно наблюдает за происходящим.



«В первую очередь скажу, что мы очень внимательно наблюдаем за этим вопросом, внимательно наблюдают Государственный департамент США и мой коллега в Украине. Главное в этом вопросе, чтобы прошел справедливый правовой процесс, и все будут за этим наблюдать. Что касается отображения этих событий на Грузии, он - бывший глава Грузии. Наш интерес в том, чтобы помочь Грузии двигаться вперед, развиваться и стать более успешной. Мы очень рады, что Грузия сфокусирована на будущем», - заявил Ян Келли.















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