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Саакашвили поблагодарил своих сторонников


12.12.2017   15:42
Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили поблагодарил украинцев, в том числе народных депутатов и политиков, которые подержали его.

Соответствующее заявление Саакашвили сделал на своей странице в Фейсбук.

«Дорогие украинцы и все те люди, которые за меня боролись, все, кто не сдается, все народные депутаты и политики, которые не побоялись и пришли меня поддержать!

Мне сложно найти слова, чтобы выразить вам свою искреннюю и глубокую благодарность! Я всегда повторял и повторю еще раз: моя жизнь принадлежит вам! Нашу борьбу не остановиться, не смотря на все попытки власти! Им не удастся напугать нас и пересажать каждого несогласного с ними!

Борьба продолжается! Я всегда буду на стороне каждого из вас, на страже свободы и процветания нашей любимой Украины – можете всегда рассчитывать на мою защиту!»,- пишет Михеил Саакашвили.

Вчера, после судебного процесса, экс-президент Грузии выразил благодарность судье Печерского суда Ларисе Цокол, которая, по его словам, "вопреки неимоверному давлению из Банковой и непосредственно от Порошенко, нашла в себе силы и смелость принять действительно справедливое и честное решение, которое соответствует тем стандартам, на которых строится новая Украина".

По словам экс-президента, сразу же по завершению заседания суда поступила информация, что в Генеральной прокуратуре Украины по указанию Юрия Луценко "скандально известный прокурор Константин Кулик, по которому, кстати, в НАБУ расследуется дело о незаконном обогащении, и несколько его коллег выделили из этого «порошкового» дела еще одно, по которому собираются обратиться с ходатайством в суд с целью посадить меня под домашний арест, чтобы ограничить мою политическую активность".

«Я обращаюсь к моим дорогим украинцам и всему международному сообществу с просьбой не допустить беспредела не только в отношении меня, но и всех политических заключенных, которые подверглись сумасшедшему политическому давлению и насилию со стороны Порошенко! Наша борьба будет продолжаться! Каждый такой прецедент будет лишь сильнее злить свободолюбивый украинский народ!»,- заявил Саакашвили.






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