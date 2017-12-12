Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Генпрокурор Украины заявил о давлении на него из-за дела Саакашвили


12.12.2017   15:49
Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что дело против экс-губернатора Одесской области Михеила Саакашвили пытаются «развалить», оказывая давление на генпрокурора, сообщила его пресс-секретарь Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

«Думаю, что сейчас дело разваливают исключительно политизацией этого дела. На меня последнюю неделю оказывается колоссальное давление, чтобы я закрыл глаза на то, что позволяет себе апатрид Саакашвили», — приводит Сарган слова генпрокурора.

При этом Луценко подчеркнул, что он продолжит «защищать Украину». «Я буду защищать свое государство, даже если речь идет о Саакашвили, с которым меня связывают многие годы довольно теплых отношений. Он перешел красную черту. Не имеет права никто из тех, кто любит Украину, брать деньги Януковича для власти», — заявил он. Луценко подчеркнул, что «государство, которое не может защитить себя от планов ФСБ и банды Януковича, обречено на развал».

Украинский генпрокурор отметил, что решение суда было принято вопреки доказательной базе, которая была собрана следователями. «Мы не согласны с решением суда по Саакашвили, потому что считаем, что у нас есть все основания подозревать его в сотрудничестве с членами ОПГ Януковича-Курченко. У нас есть пленки, мы готовы допустить экспертов ФБР или Скотланд-Ярда к проверке этих пленок, у нас есть свидетели, у нас есть видео, где задокументирована передача сотен тысяч, украденных в Украине, и мы уверены, что апелляционный суд удовлетворит наше ходатайство о домашнем аресте», — заявил он. Ранее Луценко уже заявлял о намерениях обжаловать решение суда, отказавшегося арестовать Саакашвили.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
2018 год станет переломным для Гудаури - «Компания развития горных курортов»
На горных курортах Грузии в этом году ожидается рекордное количество визитеров
Крупные грузинские фармацевтические компании прекратили продажу молочного порошка
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Оккупационные подразделения в Абхазии примут участие в 150 тактических учениях
«ЭнгурГЭС» остановится весной 2019 года
Уроженец Абхазии забил до смерти пенсионера на севере Москвы
В Абхазии совершено нападение на отделение милиции в Пицунде
В Абхазии ограбили администрацию Ткварчельского района
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
ООН повысил прогноз роста экономики Армении на 2017 года до 5,8%
США ждут от Украины справедливого процесса над Саакашвили – посол в Грузии
Квирикашвили прокомментировал возможную экстрадицию Саакашвили в Грузию
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна