Мдинарадзе: Заявления оппозиции по поводу конституционных изменений далеки от логики

12.12.2017 16:36 Председатель фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе считает, что заявления представителей оппозиции, сделанные по поводу новых конституционных изменений, нелогичны. По его словам, обсуждение новых конституционных поправок состоится на сегодняшнем пленарном заседании.



«Подготовка данных конституционных изменений была рекомендована Венецианской комиссией. По изменениям был практически достигнут общий консенсус, так как с ними были согласны президент. неправительственный сектор и оппозиция.



На этом фоне, парадоксальность заявлений оппозиции переходит все границы, так как они сами были согласны с поправками, но сегодня заявляют, что не поддерживают проект.



Их заявления нелогичны. Главное, что у Грузии будет такая конституция, которая будет ориентирована на долгосрочное демократическое развитие страны и успешно работать в истории нашей страны», — заявил Мдинарадзе.



Согласно новым конституционным изменениям, т.н система бонусов будет упразднена в 2020 году, а у политических партий будет одноразовая возможность объединиться в избирательные блоки на предстоящих парламенстких выборах.















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