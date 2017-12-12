В начале 2018 года пройдут грузино-азербайджанские консультации по делимитации госграницы

12.12.2017 17:17 Баку и Тбилиси проведут в начале 2018 года очередной этап консультаций по вопросам делимитации государственной границы между Азербайджаном и Грузией, завил замминистра иностранных дел Халаф Халафов.



«Процесс делимитации государственной границ между Азербайджаном и Грузией еще не завершен. Комиссии продолжают работу. Переговоры с Грузией, скорее всего, возобновятся в начале следующего года»,- сказал Х.Халаов журналистам во вторник.















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