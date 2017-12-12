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Миша все доводит до конца - Сандра Рулофс
12.12.2017 18:06
Сандра Рулофс, супруга бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михеила Саакашвили, призвала международное сообщество повлиять на украинскую власть, чтобы защитить права ее мужа.
«Мы хотели бы, чтобы Запад и международное сообщество оказали воздействие на украинское правительство и добились, чтобы оно вело себя в этом плане корректно», — сказала она в интервью Independent.
В частности, жена Саакашвили вспомнила, как ее мужа лишили украинского гражданства. Это решение, отметила она, «вызвало шквал международной критики».
Обвинения Саакашвили в подготовке госпереворота на деньги из России его супруга назвала несерьезными.
«Обвинять человека, подобного моему мужу, в сотрудничестве с Москвой просто смехотворно: достаточно взглянуть на его опыт общения с Россией, чтобы это понять», — подчеркнула она.
Рулофс также выразила опасения, что ситуация, сложившаяся в настоящее время вокруг ее супруга, «может быть первым шагом в попытке депортации его в Грузию».
Кроме того, она обратила внимание, что ее муж — из тех, кто всегда добивается своего.
«Мой отец спросил как-то про моего мужа, почему тот не удовлетворен должностью губернатора Одессы и спокойной жизнью на губернаторском посту. Но я замужем за Мишей 24 года, и одно я усвоила точно: это человек, который всегда доводит дело до конца», — подчеркнула жена Саакашвили.
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