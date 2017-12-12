Дело «Рустави 2»: Правительство планирует раньше срока дать Страсбургскому суду ответ на вопросы

12.12.2017 18:36 Для того чтобы дать ответы Страсбургу на вопросы по делу "Рустави 2" у Министерства юстиции есть время до 29 марта, однако по заявлению министра юстиции Грузии, власть не использует полностью данный срок.



По словам Теи Цулукиани, ведомство сможет скоро отправить документ в Страсбург, после чего ответы будут пересланы истцу, и определится срок для представления контраргументов.



Сразу же по завершению процедуры Европейский суд по правам человека обсудит допустимость иска телекомпании.



"Европейский суд начал рассмотрение допустимости поступившего иска телекомпании "Рустави 2". Нам прислали вопросы по отношению к каждому истцу. Например, Европейский суд спрашивает нас, исчерпал ли "Рустави 2" внутренние пути правового обжалования. Если ответ на это будет - не исчерпал, тогда, разумеется, наступит ходатайство о недопустимости.



Мы являемся стороной, разумеется, обжалуем, и в конечном итоге Европейский суд примет независимое решение. У нас, правительства, есть срок до 29 марта, но думаю, что мы и раньше сможем отправить ответы"- заявила Тея Цулукиани.



















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