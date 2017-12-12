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Михеил Саакашвили вызван на допрос в генрокуратуру
12.12.2017 19:16
Генеральная прокуратура Украины 18 декабря вызвала на допрос в качестве подозреваемого бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили. Об этом свидетельствует повестка, обнародованная на сайте Генпрокуратуры.
«Саакашвили Михаилу Николозовичу в соответствии с требованиями ст. 133 и135 УПК Украины необходимо явиться 18 декабря 2017 года в 09:30 в Генеральную прокуратуру Украины», – говорится в сообщении.
В повестке также отмечается, что прокурор Домбровский намерен допросить Саакашвили как подозреваемого по признакам уголовных преступлений, предусмотренных рядом статей Уголовного Кодекса Украины.
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