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Михеил Саакашвили вызван на допрос в генрокуратуру


12.12.2017   19:16
Генеральная прокуратура Украины 18 декабря вызвала на допрос в качестве подозреваемого бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили. Об этом свидетельствует повестка, обнародованная на сайте Генпрокуратуры.

«Саакашвили Михаилу Николозовичу в соответствии с требованиями ст. 133 и135 УПК Украины необходимо явиться 18 декабря 2017 года в 09:30 в Генеральную прокуратуру Украины», – говорится в сообщении.

В повестке также отмечается, что прокурор Домбровский намерен допросить Саакашвили как подозреваемого по признакам уголовных преступлений, предусмотренных рядом статей Уголовного Кодекса Украины.






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