Новые регуляции гражданства Грузии войдут в силу с опубликованием конституции

12.12.2017 20:02 Регуляции в связи с гражданством Грузии, предусмотренные новой конституцией, вместо ноября будущего года, вступят в силу с момента публикации.



Как заявил председатель парламента Ираклий Кобахидзе в ходе рассмотрения конституционных поправок на сегодняшнем пленарном заседании, по новой конституции, получение гражданства другой страны априори не будет основанием для потери гражданства Грузии.



По его словам, в ходе всеобщих-всенародных обсуждений было предложение, чтобы соответствующая норма вступила в силу раньше, чем другие регуляции.

«К переходным положениям конституции добавляется соответствующая запись, и как только поправки будут опубликованы, в силу вступит норма о гражданстве», — добавил Кобахидзе.



Согласно утвержденной парламентом конституции, гражданство Грузии можно получить при рождении, либо натурализации. Вместе с тем, в конституции указывается, что получение или потеря гражданства Грузии определяется органическим законом.















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