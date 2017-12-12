|
Новые регуляции гражданства Грузии войдут в силу с опубликованием конституции
12.12.2017 20:02
Регуляции в связи с гражданством Грузии, предусмотренные новой конституцией, вместо ноября будущего года, вступят в силу с момента публикации.
Как заявил председатель парламента Ираклий Кобахидзе в ходе рассмотрения конституционных поправок на сегодняшнем пленарном заседании, по новой конституции, получение гражданства другой страны априори не будет основанием для потери гражданства Грузии.
По его словам, в ходе всеобщих-всенародных обсуждений было предложение, чтобы соответствующая норма вступила в силу раньше, чем другие регуляции.
«К переходным положениям конституции добавляется соответствующая запись, и как только поправки будут опубликованы, в силу вступит норма о гражданстве», — добавил Кобахидзе.
Согласно утвержденной парламентом конституции, гражданство Грузии можно получить при рождении, либо натурализации. Вместе с тем, в конституции указывается, что получение или потеря гражданства Грузии определяется органическим законом.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна