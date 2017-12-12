В этой стране никто не может стоять выше закона - Квирикашвили

12.12.2017 20:37 В правовом государстве закон является верховным и лично я, вместе с нашей политической командой являюсь гарантом, что в этой стране никто не может стоять выше закона - заявил премьер-министр Грузии, комментируя заявление певца Георгия Гачечиладзе, известного как "Уцноби", и являющегося другом Квирикашвили.



На сегодняшнем брифинге Гачечиладзе заявил о существовании несправедливых условий в государственных закупках, и отметил, что государство связано картельными сделками с отдельными компаниями.



Как отметил премьер-министр Грузии, у этого вопроса есть только правовое измерение, и такие споры регулируются законом.



"Прежде всего, не только в связи с этим конкретным случаем, но и вообще должен четко заявить, что мы живем в правовом государстве, где правовые споры регулирует закон, соответствующие инстанции, а не дружба или родственные связи. Государственные закупки и тендеры являются чрезвычайно важной темой, у которой всегда есть как победитель, так и проигравший. Понятно, что у проигравшего возможно, есть определенные претензии, но для этого существуют соответствующие институции, инстанции, наконец, существует суд, и соответствующие правовые процедуры.



Что касается этого конкретного дела, насколько мне известно, все процедуры были осуществлены в полном соответствии с законодательством, и ни один шаг не был сделан преднамеренно в поддержку, или против кого-либо. Мне по-человечески очень жаль, что такого типа безосновательные обвинения раздаются от человека, с которым я давно знаком. Еще раз должен подчеркнуть, что у этого вопроса есть только правовое измерение, и его следует рассматривать только в этом направлении. В правовом государстве только закон является верховным, и лично я вместе с нашей политической командой являюсь гарантом того, что в этой стране никто не может быть выше закона"- заявил Георгий Квирикашвили.















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