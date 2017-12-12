Ратиани: Саакашвили должен вернуться в Грузию и его будущее должен решить избиратель

12.12.2017 20:44 Главное, чтобы в отношении Саакашвили не было политического преследования и, естественно, он должен вернуться в Грузию, - об этом в беседе с журналистами заявил член «Европейской Грузии» Серго Ратиани.



«Режимы, которые осуществляют политическое преследование, политические заключения и насилие в отношении оппонентов, обречены на поражение и, фактически, как всегда, появятся люди, не выполняющие незаконные приказы.



Вчера мы видели судью, которая приняла абсолютно другое решение. Такие режимы терпят поражение. Как в Украине, так и в Грузии их ждет такая судьба. Главное, чтоб в отношении Саакашвили не должно быть политического преследования и, естественно, он должен вернуться в Грузию, и будущее Саакашвили должен решить избиратель», - заявил Серго Ратиани.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

