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Ратиани: Саакашвили должен вернуться в Грузию и его будущее должен решить избиратель


12.12.2017   20:44
Главное, чтобы в отношении Саакашвили не было политического преследования и, естественно, он должен вернуться в Грузию, - об этом в беседе с журналистами заявил член «Европейской Грузии» Серго Ратиани.

«Режимы, которые осуществляют политическое преследование, политические заключения и насилие в отношении оппонентов, обречены на поражение и, фактически, как всегда, появятся люди, не выполняющие незаконные приказы.

Вчера мы видели судью, которая приняла абсолютно другое решение. Такие режимы терпят поражение. Как в Украине, так и в Грузии их ждет такая судьба. Главное, чтоб в отношении Саакашвили не должно быть политического преследования и, естественно, он должен вернуться в Грузию, и будущее Саакашвили должен решить избиратель», - заявил Серго Ратиани.






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