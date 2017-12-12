|
Саакашвили: президентом Украины должен быть этнический украинец
12.12.2017 21:04
Лидер партии "Рух новых сил" Михеил Саакашвили отрицает, что хочет быть президентом Украины.
"У меня нет амбиций быть президентом Украины. Президентом Украины однозначно должен быть этнический украинец", – заявил Саакашвили в эксклюзивном интервью Настоящему Времени.
При этом, он говорит, что в Украине планирует заниматься политикой.
"Как только в Украине будет нормальная власть, не будет давления на судебную систему, Украина вернет мне гражданство. Я буду заниматься здесь политической деятельностью", – добавил бывший президент Грузии.
11 декабря Печерский суд Киева отказался применять в отношении Михеила Саакашвили меру пресечения – домашний арест.
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что прокуратура будет подавать апелляцию на решение суда.
В Украине Саакашвили подозревают в "содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности". Генпрокурор Луценко заявил, что политик якобы получил полмиллиона долларов от скрывающегося в России украинского бизнесмена Сергея Курченко на финансирование своей деятельности.
Курченко заявляет, что не знаком с Саакашвили, но давно и хорошо знаком с Порошенко. Михеил Саакашвили отрицает все обвинения.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна