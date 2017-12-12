Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Саакашвили: президентом Украины должен быть этнический украинец


12.12.2017   21:04
Лидер партии "Рух новых сил" Михеил Саакашвили отрицает, что хочет быть президентом Украины.

"У меня нет амбиций быть президентом Украины. Президентом Украины однозначно должен быть этнический украинец", – заявил Саакашвили в эксклюзивном интервью Настоящему Времени.

При этом, он говорит, что в Украине планирует заниматься политикой.

"Как только в Украине будет нормальная власть, не будет давления на судебную систему, Украина вернет мне гражданство. Я буду заниматься здесь политической деятельностью", – добавил бывший президент Грузии.

11 декабря Печерский суд Киева отказался применять в отношении Михеила Саакашвили меру пресечения – домашний арест.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что прокуратура будет подавать апелляцию на решение суда.

В Украине Саакашвили подозревают в "содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности". Генпрокурор Луценко заявил, что политик якобы получил полмиллиона долларов от скрывающегося в России украинского бизнесмена Сергея Курченко на финансирование своей деятельности.

Курченко заявляет, что не знаком с Саакашвили, но давно и хорошо знаком с Порошенко. Михеил Саакашвили отрицает все обвинения.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Число посетивших Грузию граждан РФ за 11 месяцев увеличилось на треть
С 2013 по 2017 год экспорт в страны BSEC сократился на 622 миллиона
2018 год станет переломным для Гудаури - «Компания развития горных курортов»
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Оккупационные подразделения в Абхазии примут участие в 150 тактических учениях
«ЭнгурГЭС» остановится весной 2019 года
Уроженец Абхазии забил до смерти пенсионера на севере Москвы
В Абхазии совершено нападение на отделение милиции в Пицунде
В Абхазии ограбили администрацию Ткварчельского района
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В Армении пройдет "Неделя НАТО"
Бывший госминистр по евроинтеграции назначен постпредом Грузии в ООН
Чеченский "Центр кавказской инициативы" получил премию правительства Франции в области защиты прав человека
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна