Саакашвили: президентом Украины должен быть этнический украинец

12.12.2017 21:04 Лидер партии "Рух новых сил" Михеил Саакашвили отрицает, что хочет быть президентом Украины.



"У меня нет амбиций быть президентом Украины. Президентом Украины однозначно должен быть этнический украинец", – заявил Саакашвили в эксклюзивном интервью Настоящему Времени.



При этом, он говорит, что в Украине планирует заниматься политикой.



"Как только в Украине будет нормальная власть, не будет давления на судебную систему, Украина вернет мне гражданство. Я буду заниматься здесь политической деятельностью", – добавил бывший президент Грузии.



11 декабря Печерский суд Киева отказался применять в отношении Михеила Саакашвили меру пресечения – домашний арест.



Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что прокуратура будет подавать апелляцию на решение суда.



В Украине Саакашвили подозревают в "содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности". Генпрокурор Луценко заявил, что политик якобы получил полмиллиона долларов от скрывающегося в России украинского бизнесмена Сергея Курченко на финансирование своей деятельности.



Курченко заявляет, что не знаком с Саакашвили, но давно и хорошо знаком с Порошенко. Михеил Саакашвили отрицает все обвинения.















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