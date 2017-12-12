Посол Ирана в России осудил возможное вступление Грузии в НАТО

12.12.2017 21:09 Посол Ирана в России Мехди Санаи, прилетевший в Северную Осетию на конференцию "Иран и Северный Кавказ: история и перспективы сотрудничества" , открыто не одобрил возможное вступление Грузии в НАТО. Он опасается, что это решение послужит препятствием для отношений между Россией и Ираном.



"Конечно, все страны являются независимыми и действуют в рамках своих национальных интересов, - подчеркнул Санаи. - Но мы, являясь крупной региональной державой, заинтересованы в том, чтобы ни одна страна из нашего региона не вступила в НАТО. Если посмотреть на Ближний Восток, то присутствие НАТО там не приносило никакой пользы".



Дипломат привел в пример недавнее обсуждение борьбы с наркотиками в Госдуме, в котором приняли участие главы парламентов нескольких стран.



"Там было сказано, что НАТО с целью торговли наркотиками вступила на территорию Афганистана, - заявил Санаи. - Если посмотреть, то за последние 15 лет присутствия НАТО в Афганистане производство наркотиков увеличилось с 200 тонн до 9 тысяч тонн".















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