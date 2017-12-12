Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Посол Ирана в России осудил возможное вступление Грузии в НАТО


12.12.2017   21:09
Посол Ирана в России Мехди Санаи, прилетевший в Северную Осетию на конференцию "Иран и Северный Кавказ: история и перспективы сотрудничества" , открыто не одобрил возможное вступление Грузии в НАТО. Он опасается, что это решение послужит препятствием для отношений между Россией и Ираном.

"Конечно, все страны являются независимыми и действуют в рамках своих национальных интересов, - подчеркнул Санаи. - Но мы, являясь крупной региональной державой, заинтересованы в том, чтобы ни одна страна из нашего региона не вступила в НАТО. Если посмотреть на Ближний Восток, то присутствие НАТО там не приносило никакой пользы".

Дипломат привел в пример недавнее обсуждение борьбы с наркотиками в Госдуме, в котором приняли участие главы парламентов нескольких стран.

"Там было сказано, что НАТО с целью торговли наркотиками вступила на территорию Афганистана, - заявил Санаи. - Если посмотреть, то за последние 15 лет присутствия НАТО в Афганистане производство наркотиков увеличилось с 200 тонн до 9 тысяч тонн".






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Число посетивших Грузию граждан РФ за 11 месяцев увеличилось на треть
С 2013 по 2017 год экспорт в страны BSEC сократился на 622 миллиона
2018 год станет переломным для Гудаури - «Компания развития горных курортов»
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Оккупационные подразделения в Абхазии примут участие в 150 тактических учениях
«ЭнгурГЭС» остановится весной 2019 года
Уроженец Абхазии забил до смерти пенсионера на севере Москвы
В Абхазии совершено нападение на отделение милиции в Пицунде
В Абхазии ограбили администрацию Ткварчельского района
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В Армении пройдет "Неделя НАТО"
Бывший госминистр по евроинтеграции назначен постпредом Грузии в ООН
Чеченский "Центр кавказской инициативы" получил премию правительства Франции в области защиты прав человека
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна