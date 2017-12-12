Евродепутаты раскритиковал власти Украины за нападки на НАБУ

12.12.2017 21:12 Депутаты Европарламента критикуют нападки украинских властей на органы по борьбе с коррупцией

Ведущие депутаты Евпропарламента, занятые отношениями с Украиной, выразили глубокую обеспокоенность нападками украинских властей на органы по борьбе с коррупцией. Они также ожидают от Киева неукоснительного выполнения рекомендаций Венецианской комиссии по украинскому закону об образовании, в частности, об использовании языков.



"Мы хотели бы выразить глубокую обеспокоенность в связи с недавними событиями (в Украине) в области борьбы с коррупцией, в частности с беспрецедентными нападками на антикоррупционные агентства (особенно Национальное бюро по борьбе с коррупцией) и увольнением главы Комитета Верховной Рады по предотвращению и противодействию коррупции", - подчеркнули эти депутаты в заявлении, которое огласили во вторник на проходящей в Страсбурге пленарной сессии Европарламента.



Они приветствовали европейский выбор Украины и ее первые институциональные шаги по интеграции с ЕС. В то же время они отметили, что в ожидании дальнейших плодотворных событий в отношениях между ЕС и Украиной крайне важно, чтобы власти этой страны демонстрировали полную приверженность курсу на продолжение глубоких реформ в соответствии с европейскими стандартами.



"Вместо того, чтобы преследовать антикоррупционные организации и их активистов, властям следует, напротив, дать им автономию, простор для действий и ресурсы для эффективной работы и, наконец, освободить страну от чумы коррупции, - говорится в заявлении. - Аналогичным образом, необходимо обеспечить судебной системе свободу от любого политического вмешательства и проведение всех судебных процессов в соответствии с международными стандартами".



Европейские парламентарии заявили о готовности продолжать работать рука об руку с украинскими партнерами, чтобы "не сорвать достижения последних нескольких лет, а, наоборот, ускорить темпы реформ".



"Что касается закона об образовании и, в частности, его положений об использовании языков, мы приветствуем взвешенное и конструктивное мнение, выраженное Венецианской комиссией, и ожидаем, что украинские власти неукоснительно выполнят содержащиеся в нем рекомендации", - подчеркивается в заявлении.



Документ подписали глава делегации Европарламента в Комитете парламентской ассоциации ЕС-Украина Дариуш Росати, постоянный докладчик Европарламента по Украине Михаэль Галер, сопредседатель парламентской ассамблеи Euronest, состоящей из депутатов Европарламента и парламентов стран-партнеров, Ребекка Хармс.















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